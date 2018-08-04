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СНГ 04.08.2018 16:42

Шестеро граждан Молдавии стали в России жертвами крупного ДТП, в котором погибли восемь человек

Шестеро из восьми погибших в ДТП в Мещовском районе Калужской области являются гражданами Молдавии, сообщили "Интерфаксу" в администрации района.

"По предварительным данным, среди погибших шестеро - граждане Молдавии. Еще несколько жителей республики находятся в больнице", - отметил собеседник агентства.

Ранее в субботу в пресс-службе УМВД по региону "Интерфаксу" сообщили, что, по уточненным данным, в ДТП с участием микроавтобуса на 230-ом километре трассы М-3 "Украина" в Мещовском районе Калужской области погибли восемь человек, пострадали шестеро.

По последним данным, в этом ДТП столкнулись четыре автомобиля.

По предварительным данным полиции, водитель легкового Ford Focus выехал на встречную полосу для обгона Volkswagen Polo. Эти две легковые машины столкнулись. Затем Ford врезался в шедший по встречной полосе микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Последним в столкнувшиеся машины врезался грузовик Foton.

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Тэги: РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]