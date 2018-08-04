Шестеро граждан Молдавии стали в России жертвами крупного ДТП, в котором погибли восемь человек

Шестеро из восьми погибших в ДТП в Мещовском районе Калужской области являются гражданами Молдавии, сообщили "Интерфаксу" в администрации района.
"По предварительным данным, среди погибших шестеро - граждане Молдавии. Еще несколько жителей республики находятся в больнице", - отметил собеседник агентства.
Ранее в субботу в пресс-службе УМВД по региону "Интерфаксу" сообщили, что, по уточненным данным, в ДТП с участием микроавтобуса на 230-ом километре трассы М-3 "Украина" в Мещовском районе Калужской области погибли восемь человек, пострадали шестеро.
По последним данным, в этом ДТП столкнулись четыре автомобиля.
По предварительным данным полиции, водитель легкового Ford Focus выехал на встречную полосу для обгона Volkswagen Polo. Эти две легковые машины столкнулись. Затем Ford врезался в шедший по встречной полосе микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Последним в столкнувшиеся машины врезался грузовик Foton.
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