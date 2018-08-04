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Дальнее зарубежье 04.08.2018 17:38

Глава МИД КНДР раскритиковал США за призывы к санкциям в отношении Пхеньяна

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо раскритиковал Вашингтон за его призывы к сохранению санкций в отношении КНДР вместо выстраивания доверия между Вашингтоном и Пхеньяном, сообщает в субботу агентство "Ренхап".

Ли Ен Хо отметил, что Пхеньян принял ряд мер по итогам саммита лидеров КНДР и США в Сингапуре в июне, включая мораторий на ядерные и ракетные испытания, а также демонтаж испытательного полигона.

"Однако США вместо ответа на эти меры еще громче заявляют о сохранении санкций против КНДР", - заявил он, согласно данным агентства.

По словам северокорейского министра, существенно важным является в данный момент "наращивание доверия между Северной Кореей и США". Также, в Пхеньяне считают необходимым для обеих сторон предпринимать синхронные действия и поэтапные шаги в процессе имплементации соглашения, достигнутого президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном по итогам переговоров в Сингапуре.

"Если США настаивает на имплементации в первую очередь только третьего и четвертого пунктов совместного соглашения, в то время как КНДР только на первом и втором, доверие построено не будет, и имплементация совместного соглашения столкнется с трудностями", - приводит газета "Стрейт таймс" заявление главы внешнеполитического ведомства КНДР.

Ранее сообщалось, что глава МИД КНДР и госсекретарь США Майкл Помпео обменялись приветственными репликами и рукопожатиями во время церемонии фотосъемки на полях регионального форума АСЕАН. Кроме того, по словам М.Помпео, представитель американской делегации передал Ли Ен Хо письмо от Д.Трампа для Ким Чен Ына. Это письмо является ответом на послание северокорейского лидера, направленного президенту США 1 августа.

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Тэги: КНДР, США, САНКЦИИ, ДОВЕРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]