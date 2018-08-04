Министр обороны Азербайджана открыл новую воинскую часть ВВС в прифронтовой зоне

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в субботу в открытии новой воинской части ВВС республики в прифронтовой зоне, сообщает пресс-служба Минобороны.
«Министр обороны Закир Гасанов ознакомился с условиями, созданными в новой воинской части, довел до личного состава задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в сфере армейского строительства, и дал командованию конкретные указания в связи с повышением уровня боевой подготовки», - говорится в сообщении.
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