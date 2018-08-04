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Внутренняя политика 04.08.2018 15:13

Министр обороны Азербайджана открыл новую воинскую часть ВВС в прифронтовой зоне

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в субботу в открытии новой воинской части ВВС республики в прифронтовой зоне, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Министр обороны Закир Гасанов ознакомился с условиями, созданными в новой воинской части, довел до личного состава задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим в сфере армейского строительства, и дал командованию конкретные указания в связи с повышением уровня боевой подготовки», - говорится в сообщении.

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Тэги: ВВС, ЧАСТЬ, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]