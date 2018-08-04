Европейские страны продолжают испытывать на себе рекордно жаркие температуры

Температура воздуха в некоторых частях Испании и Португалии может достичь в субботу рекордно высокой отметки от 44 до 50 градусов выше ноля по Цельсию, сообщает в субботу канал "Скай ньюс" со ссылкой на метеорологическую службу Испании.
Наиболее высокие температуры ожидаются в центральной, южной и восточной частях Португалии, а также на юге и в центральной части Испании. По прогнозам синоптиков, температура на этих территориях превысит отметку в 44 градуса. В остальных частях двух этих европейских стран температура воздуха будет сохраняться в районе 36-38 градусов тепла и выше.
Власти ряда португальских городов - Лиссабона, Эворы и других - призвали горожан не покидать дома в связи с тяжелыми погодными условиями.
Более 400 пожарных борются с лесными пожарами в южной португальской провинции Алгарве, в тушении огня задействованы вертолеты, многих местных жителей эвакуировали из охваченных огнем районов.
Кроме того, предупреждения об опасности в связи с высокими температурами действуют почти по всей территории Испании, особенно в южной ее части, а также на территориях, граничащих с Португалией.
Три человека уже стали жертвами тяжелых погодных условий в Испании. Среди них, один мужчина, бездомный, потерял сознание в Барселоне. Его госпитализировали, однако позднее он скончался от теплового удара. Также в результате теплового удара скончались 78-летний мужчина-пенсионер и мужчина в возрасте около 40 лет, выполнявший ремонтные работы на дороге.
В Италии власти объявили наивысший, красный, уровень угрозы в 12 городах, среди которых Милан, Флоренция, Турин, Венеция, Верона, Генуя, Болонья. Он будет действовать до конца выходных.
Жара сохраняется не только в южных европейских странах. Так, на 15% выросло количество ДТП в Бельгии из-за рекордно жаркой погоды.
"Количество ДТП возросло на 15% ежедневно во время жары. И происшествия более серьезные", - заявил представитель агентства по делам дорожной безопасности Бельгии.
Министерство здравоохранения Франции выпустило памятки для граждан о мерах безопасности в жаркую погоду. Из-за жары остановили четыре реактора АЭС, чтобы избежать повышения температуры воды в водоемах.
Между тем, в Вене полицейским собакам, которые в субботу будут обеспечивать безопасность на турнире по пляжному волейболу, выдали специальные ботиночки. В полиции заявили, что, несмотря на то, что температура воздуха в субботу вряд ли превысит 34 градуса, некоторые поверхности могут раскалиться под солнцем до 50 градусов.
В ФРГ аграрии обратились к правительству с просьбой возместить им потери, которые они понесли из-за рекордной жары, сообщает "Дойче велле".
В Нидерландах в целях безопасности закрыли несколько шоссе.
Норвежские власти призвали мотоциклистов и водителей проявить повышенное внимание во время движения по тоннелям, поскольку именно там пытаются скрыться от жары олени.
Самым жарким за последние 250 лет объявили прошедший июль в Швеции, где засуха и высокие температуры распространились по всей территории вплоть до Северного полярного круга.
Метеорологи Британии, где также держатся высокие температуры воздуха, полагают, что жара в ближайшее время не спадет. В некоторых частях Англии и Шотландии действуют предупреждения о безопасности желтого уровня, пишет "Гардиан".
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