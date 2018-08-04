ООН призывает полноценно расследовать нападения на активистов в Украине

В представительстве Организации Объединенных Наций в Украине осуждают нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк и других активистов, призывают власти и правоохранительные органы к прозрачному и эффективному расследованию этих случаев.
"Организация Объединенных Наций в Украине осуждает ужасное нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк. (...) Также внимательно наблюдает за ситуацией вокруг других недавних нападений на общественных активистов в Украине. Все случаи были или будут задокументированы и проанализированы мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине", - говорится в сообщении на сайте представительства ООН в Украине.
В организации призвали украинское правительство и правоохранительные органы провести "прозрачное, всестороннее и эффективное расследование" нападения на Е.Гандзюк и других активистов.
31 июля в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой сотрудницу горсовета, активистку Е.Гандзюк. Ее госпитализировали с 30% ожогов, затем перевели в медучреждение в Киеве. Подозреваемый задержан.
31 июля днем в Бердянске (Запорожская обл.) был застрелен ветеран спецоперации в Донбассе, активист Виталий Олешко. Задержаны и взяты под стражу четверо подозреваемых в причастности к убийству.
2 августа в Одесской области неизвестный на грузовом автомобиле протаранил легковой автомобиль, в котором находились активист Григорий Козьма и глава Одесской городской организации "Народного Руха Украины" Михаил Кузаконь. Они не пострадали.
В этот же день в Каменском (Днепропетровская обл.) произошел взрыв микроавтобуса, в результате чего пострадал депутат Каменского городского совета от "Батькивщины" Виталий Чернявский, известный своей волонтерской деятельностью в зоне операции в Донбассе. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.
Министр обороны Азербайджана открыл новую воинскую часть ВВС в прифронтовой зоне
Алиев выразил соболезнование Путину в связи с многочисленными жертвами в результате крушения вертолета Ми-8
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
За вывоз из Азербайджана топлива в автомобилях сверх вместимости топливного бака будет взиматься пошлина в размере $0,6 за 1 литр
Иран увеличил экспорт нефти на 8,8% за четыре месяца
Болгария расширила мощности для транзита российского газа в Турцию
Скончался известный азербайджанский рэпер Анар Нагылбаз
Гражданин Ирана пытался вывезти из Азербайджана в ОАЭ незадекларированные 100 тыс. манатов
В Азербайджане арестован главбух автомастерской, по халатности которого погибли 4 человека при взрыве топливного бака грузовика
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
100 детей стали бенефициарами совместного проекта Bakcell и PwC Azerbaijan
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений