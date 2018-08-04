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Дальнее зарубежье 04.08.2018 18:38

ООН призывает полноценно расследовать нападения на активистов в Украине

В представительстве Организации Объединенных Наций в Украине осуждают нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк и других активистов, призывают власти и правоохранительные органы к прозрачному и эффективному расследованию этих случаев.

"Организация Объединенных Наций в Украине осуждает ужасное нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк. (...) Также внимательно наблюдает за ситуацией вокруг других недавних нападений на общественных активистов в Украине. Все случаи были или будут задокументированы и проанализированы мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине", - говорится в сообщении на сайте представительства ООН в Украине.

В организации призвали украинское правительство и правоохранительные органы провести "прозрачное, всестороннее и эффективное расследование" нападения на Е.Гандзюк и других активистов.

31 июля в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой сотрудницу горсовета, активистку Е.Гандзюк. Ее госпитализировали с 30% ожогов, затем перевели в медучреждение в Киеве. Подозреваемый задержан.

31 июля днем в Бердянске (Запорожская обл.) был застрелен ветеран спецоперации в Донбассе, активист Виталий Олешко. Задержаны и взяты под стражу четверо подозреваемых в причастности к убийству.

2 августа в Одесской области неизвестный на грузовом автомобиле протаранил легковой автомобиль, в котором находились активист Григорий Козьма и глава Одесской городской организации "Народного Руха Украины" Михаил Кузаконь. Они не пострадали.

В этот же день в Каменском (Днепропетровская обл.) произошел взрыв микроавтобуса, в результате чего пострадал депутат Каменского городского совета от "Батькивщины" Виталий Чернявский, известный своей волонтерской деятельностью в зоне операции в Донбассе. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Тэги: УКРАИНА, ООН, АКТИВИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]