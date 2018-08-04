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Регион 04.08.2018 19:00

В грузинском парламенте сочли военные учения в Абхазии и Южной Осетии "неадекватной реакцией" РФ на интеграцию Грузии в НАТО

В парламенте Грузии называют проводимые на территориях Абхазии и Южной Осетии военные учения с участием российских военнослужащих неадекватной реакцией РФ на интеграцию Грузии в НАТО и очередной провокацией.

"Проведение военных учений на территории другого государства - это незаконно и является нарушением норм и принципов международного права", - заявил в субботу телекомпании "Рустави-2" зампред парламентского комитета по внешним связям Грузии Дмитрий Цкитишвили.

По словам депутата, данные учения являются "провокацией" со стороны РФ.

"Это, скажем так, их неадекватный ответ на те действия, которые осуществляет Грузия на пути интеграции в НАТО", - считает Д.Цкитишвили.

Как считает депутат, Россия пытается представить вопрос интеграции Грузии в Североатлантический альянс как милитаристский шаг со стороны Тбилиси, что, по его утверждению, не соответствует действительности.

При этом он заявил, что официальный Тбилиси отреагирует соответствующим образом на проводимые в Абхазии и Южной Осетии учения, для чего использует все имеющиеся международные рычаги и трибуны.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, УЧЕНИЯ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]