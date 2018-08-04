В парламенте Грузии называют проводимые на территориях Абхазии и Южной Осетии военные учения с участием российских военнослужащих неадекватной реакцией РФ на интеграцию Грузии в НАТО и очередной провокацией.
"Проведение военных учений на территории другого государства - это незаконно и является нарушением норм и принципов международного права", - заявил в субботу телекомпании "Рустави-2" зампред парламентского комитета по внешним связям Грузии Дмитрий Цкитишвили.
По словам депутата, данные учения являются "провокацией" со стороны РФ.
"Это, скажем так, их неадекватный ответ на те действия, которые осуществляет Грузия на пути интеграции в НАТО", - считает Д.Цкитишвили.
Как считает депутат, Россия пытается представить вопрос интеграции Грузии в Североатлантический альянс как милитаристский шаг со стороны Тбилиси, что, по его утверждению, не соответствует действительности.
При этом он заявил, что официальный Тбилиси отреагирует соответствующим образом на проводимые в Абхазии и Южной Осетии учения, для чего использует все имеющиеся международные рычаги и трибуны.
Министр обороны Азербайджана открыл новую воинскую часть ВВС в прифронтовой зоне
Алиев выразил соболезнование Путину в связи с многочисленными жертвами в результате крушения вертолета Ми-8
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
За вывоз из Азербайджана топлива в автомобилях сверх вместимости топливного бака будет взиматься пошлина в размере $0,6 за 1 литр
Иран увеличил экспорт нефти на 8,8% за четыре месяца
Болгария расширила мощности для транзита российского газа в Турцию
Скончался известный азербайджанский рэпер Анар Нагылбаз
Гражданин Ирана пытался вывезти из Азербайджана в ОАЭ незадекларированные 100 тыс. манатов
В Азербайджане арестован главбух автомастерской, по халатности которого погибли 4 человека при взрыве топливного бака грузовика
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
100 детей стали бенефициарами совместного проекта Bakcell и PwC Azerbaijan
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений