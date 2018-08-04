Гражданин Ирана пытался вывезти из Азербайджана в ОАЭ незадекларированные 100 тыс. манатов

Сотрудники Главного управления таможни на воздушном транспорте Азербайджана предотвратили попытку незаконного вывоза за пределы республики гражданином Ирана незадекларированных 100 тыс. манатов, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).
«У собиравшегося лететь авиарейсом Баку-Дубай гражданина Ирана таможенники обнаружили незадекларированные 100 тыс. манатов», - говорится в сообщении ГТК.
Незадекларированные 45 тыс. манат, 40 тыс. манат и 15 тыс. манат были упакованы в двух чемоданах и в ручной клади.
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