В Красном море завершились совместные учения Египта и США

Совместные военно-морские учения провели Египет, США и ряд других стран в Красном море, сообщает в субботу "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на египетских военных.

Учения под названием Eagle Response 2018 начались 24 июля. В них также приняли участие представители специальных военных подразделений Саудовской Аравии и ОАЭ. В качестве наблюдателей при маневрах выступили Иордания, Пакистан и Южная Корея.

По данным издания "Аль-Ахрам", в рамках учений военные прошли курс повышения уровня стрелковой подготовки, курс по обезвреживанию взрывоопасных боеприпасов, отработали варианты реагирования на боевые действия в дневное и ночное время, включая погружение, а также курс по обеспечению безопасности на морских территориях.

Представитель египетского минобороны ранее заявлял, что цель подобных учений - "расширить горизонт военного сотрудничества, а также обменяться военными навыками".