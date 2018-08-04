Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9706 RUR   0.0268 GBR   2.2133 TRY   0.3337

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.96 Brent   73.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 39° Завтра 24° 31° 7 Авг 23° 32° 8 Авг 24° 33°

Дальнее зарубежье 04.08.2018 19:58

В Красном море завершились совместные учения Египта и США

Совместные военно-морские учения провели Египет, США и ряд других стран в Красном море, сообщает в субботу "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на египетских военных.

Учения под названием Eagle Response 2018 начались 24 июля. В них также приняли участие представители специальных военных подразделений Саудовской Аравии и ОАЭ. В качестве наблюдателей при маневрах выступили Иордания, Пакистан и Южная Корея.

По данным издания "Аль-Ахрам", в рамках учений военные прошли курс повышения уровня стрелковой подготовки, курс по обезвреживанию взрывоопасных боеприпасов, отработали варианты реагирования на боевые действия в дневное и ночное время, включая погружение, а также курс по обеспечению безопасности на морских территориях.

Представитель египетского минобороны ранее заявлял, что цель подобных учений - "расширить горизонт военного сотрудничества, а также обменяться военными навыками".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕГИПЕТ, США, ВМС, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Статус Иерусалима должен определяться на базе международного права, чтобы не осложнять ситуацию в регионе - президент Египта Авиакомпании Египта и Марокко добились снятия запрета на провоз электроники на рейсах в США Глава Пентагона Мэттис пообещал американскую военную помощь Египту Американская разведка перехватила разговоры боевиков ИГ об уничтоженном над Синаем российском самолете - ТВ Обама решил возобновить американскую военную помощь Египту Керри прибыл в Шарм-эш-Шейх на переговоры с египетскими, палестинскими и иорданскими руководителями

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]