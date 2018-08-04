Минобороны РФ подтверждает отправку Герасимовым Данфорду письма в июле по конфиденциальному каналу

В министерстве обороны России подтвердили, что начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов в июле направил письмо главе комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефу Данфорду по конфиденциальному каналу связи.
"Вызывает разочарование неспособность американской стороны соблюдать договоренности о предании огласке содержания контактов только по согласованию обеих сторон", - говорится в сообщении министерства обороны РФ.
Письмо Герасимова Данфорду содержало предложение по беженцам в Сирии, в частности в лагере "Рукбан" - Минобороны РФ
В министерстве обороны России заявили, что в письме В.Герасимова Дж.Данфорду содержались предложения России по проблеме беженцев в Сирии, гуманитарному разминированию, и, в частности, шла речь о беженцах в лагере Рукбан на контролируемой США территории.
В Минобороны РФ заявили, что В.Герасимов в ответ на обращение Дж.Данфорда по итогам российско-американского саммита в Хельсинки проинформировал о принимаемых РФ совместно с властями Сирии мерах по стабилизации обстановки. "В частности, речь шла о готовности российской стороны проработать вопрос с сирийскими властями по обеспечению гарантий безопасности беженцам из лагеря "Рукбан" в контролируемом США районе Эт-Танф и создания необходимых условий для их возвращения в свои дома", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
"Также было сделано предложение по координации вопросов гуманитарного разминирования, в том числе в Ракке, решения других первоочередных гуманитарных проблем для скорейшего налаживания мирной жизни на всей территории Сирии и нейтрализации попыток привлечения террористами беженцев в свои ряды", - сказали в военном ведомстве России.
В Минобороны заявили, что действующий канал связи между генштабами России и США позволяет предотвращать военные инциденты и находить взаимоприемлемые решения с учетом интересов России и США.
"Рассчитываем, что американская сторона сумеет принять необходимые меры по недопущению в будущем нарушения взаимных договоренностей", - заявили в Минобороны, имея в виду огласку Вашингтоном письма В.Герасимова Дж.Данфорду.
Министр обороны Азербайджана открыл новую воинскую часть ВВС в прифронтовой зоне
Алиев выразил соболезнование Путину в связи с многочисленными жертвами в результате крушения вертолета Ми-8
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
За вывоз из Азербайджана топлива в автомобилях сверх вместимости топливного бака будет взиматься пошлина в размере $0,6 за 1 литр
Иран увеличил экспорт нефти на 8,8% за четыре месяца
Болгария расширила мощности для транзита российского газа в Турцию
Гражданин Ирана пытался вывезти из Азербайджана в ОАЭ незадекларированные 100 тыс. манатов
В Азербайджане арестован главбух автомастерской, по халатности которого погибли 4 человека при взрыве топливного бака грузовика
Пограничники Азербайджана предотвратили незаконный переход наркоторговцев через границу с Ираном
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
100 детей стали бенефициарами совместного проекта Bakcell и PwC Azerbaijan
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений