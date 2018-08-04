Следственные действия на месте крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае могут занять несколько суток - СКР

Представители Следственного комитета, прокуратуры, авиационного надзора и других ведомств будут работать на месте крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае от нескольких часов до нескольких суток, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
"По опыту, могу сказать, что расследование подобных случаев занимает иногда месяцы и годы, а работа оперативных служб на месте по установлению обстоятельств происшествия варьируется от нескольких часов до нескольких суток", - пояснил собеседник агентства.
В Норильской транспортной прокуратуре агентству "Интерфакс-Сибирь" также сообщили, что до тех пор, пока продолжаются следственные действия на месте происшествия, тела погибших также должны находиться на месте и не могут быть доставлены родственникам.
Крушение вертолета Ми-8 произошло утром 4 августа в 180 км от города Игарка, в результате катастрофы погибли находившиеся на борту 15 пассажиров и три члена экипажа.
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