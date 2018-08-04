ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству «Азербайджанские автомобильные дороги» из госбюджета 4 млн манатов на строительство автодороги в Самухском районе.

Автодорога Йеникенд-Кобер-Гараагаджлы соединяет 3 населенных пункта с населением 4 тыс. человек.

Средства на строительство и реконструкцию автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в субботу на сайте главы государства.