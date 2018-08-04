Один человек погиб, 12 ранены в ДТП с автобусом в Грузии

На востоке Грузии ехавший в Тбилиси автобус столкнулся с грузовиком, один человек погиб, 12 пострадали, сообщили журналистам в Центре скорой медицинской помощи Грузии.

По информации центра, среди пострадавших есть двое малолетних детей.

Как сообщили в субботу грузинские СМИ, авария произошла на участке центральной автомагистрали возле села Ферма в Каспском муниципалитете (регион Шида Картли).

В МВД Грузии заявили журналистам, что уголовное дело возбуждено по 5-ой части статьи 276 Уголовного кодекса Грузии (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, что привело к гибели человека)