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Регион 04.08.2018 20:45

Один человек погиб, 12 ранены в ДТП с автобусом в Грузии

На востоке Грузии ехавший в Тбилиси автобус столкнулся с грузовиком, один человек погиб, 12 пострадали, сообщили журналистам в Центре скорой медицинской помощи Грузии.

По информации центра, среди пострадавших есть двое малолетних детей.

Как сообщили в субботу грузинские СМИ, авария произошла на участке центральной автомагистрали возле села Ферма в Каспском муниципалитете (регион Шида Картли).

В МВД Грузии заявили журналистам, что уголовное дело возбуждено по 5-ой части статьи 276 Уголовного кодекса Грузии (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, что привело к гибели человека)

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Тэги: ГРУЗИЯ, ДТП, ПОГИБШИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]