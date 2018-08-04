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Культура 04.08.2018 22:06

Скончался известный азербайджанский рэпер Анар Нагылбаз

Известный азербайджанский рэпер Анар Нагылбаз (настоящее имя Анар Джабиев) скончался в субботу, передают местные СМИ.

Сообщается, что певец страдал циррозом печени, а непосредственной причиной его смерти стало внутреннее кровотечение.

Анар Джабиев (Анар Нагылбаз) родился 28 марта 1974 года. Он считается первым азербайджанским рэпером. Увлечение этим видом музыкального искусства началось у Анара в 1988 году, первый альбом музыканта увидел свет в 1996 году.

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Тэги: ПЕВЕЦ, РЭПЕР, КОНЧИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]