Скончался известный азербайджанский рэпер Анар Нагылбаз

Известный азербайджанский рэпер Анар Нагылбаз (настоящее имя Анар Джабиев) скончался в субботу, передают местные СМИ.

Сообщается, что певец страдал циррозом печени, а непосредственной причиной его смерти стало внутреннее кровотечение.

Анар Джабиев (Анар Нагылбаз) родился 28 марта 1974 года. Он считается первым азербайджанским рэпером. Увлечение этим видом музыкального искусства началось у Анара в 1988 году, первый альбом музыканта увидел свет в 1996 году.