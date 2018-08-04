СЖР сообщает о скорой доставке в Москву тел трех журналистов, убитых в ЦАР

Тела журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике, будут доставлены а Москву в ночь на воскресенье, сообщили "Интерфаксу" в Союзе журналистов России в субботу.

"По предварительным данным, самолёт с телами журналистов должен приземлиться в Москве чуть позже полуночи", - сказал собеседник агентства.

По его данным, после приземления воздушного судна тела будут переданы сотрудникам Следственного комитета.

31 июля стало известно, что в ЦАР 30 июля в результате нападения неизвестных были убиты О.Джемаль, А.Расторгуев и К.Радченко, которые прибыли в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях. СКР по данному факту возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

3 августа тела убитых были направлены самолётом из столицы ЦАР Банги через Париж в Москву.

По словам супруги О.Джемаля Ирины Гордиенко, тела будут переданы родственникам после того, как Следственный комитет проведет судебно-медицинскую экспертизу.

"Тела доставят ориентировочно в воскресенье. Процедура прохождения таможни тел в гробах занимает просто технически довольно долгое время, и пока непонятно, сколько она может занять. Кроме того, Следственный комитет должен провести судмедэкспертизу, это тоже формальная процедура, которая занимает определенное время", - рассказала И.Гордиенко "Интерфаксу".

В связи с этим, по ее словам, пока невозможно сказать, когда состоится прощание с погибшими журналистами и похороны.