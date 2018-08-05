Лондон блокирует обновление российской дипломатической миссии - посол РФ

Британские власти препятствуют восстановлению состава российской дипмиссии в Лондоне, затягивая выдачу виз, заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко.

"Дипломаты не могут получить британские визы, средний срок ожидания составляет год-полтора", - сказал А.Яковенко в интервью телеканалу "Россия 24".

"Это абсолютно ненормально, такого нет ни с одной страной в мире. Британское правительство просто блокирует обновление состава дипломатической миссии", - подчеркнул он.

По его словам, "по существу миссия удушается".