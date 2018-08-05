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СНГ 05.08.2018 09:35

Лондон блокирует обновление российской дипломатической миссии - посол РФ

Британские власти препятствуют восстановлению состава российской дипмиссии в Лондоне, затягивая выдачу виз, заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко.

"Дипломаты не могут получить британские визы, средний срок ожидания составляет год-полтора", - сказал А.Яковенко в интервью телеканалу "Россия 24".

"Это абсолютно ненормально, такого нет ни с одной страной в мире. Британское правительство просто блокирует обновление состава дипломатической миссии", - подчеркнул он.

По его словам, "по существу миссия удушается".

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Тэги: РОССИЯ, БРИТАНИЯ, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]