Опубликован официальный список погибших во время крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае

Власти Красноярского края опубликовали официальные сведения о погибших во время крушения вертолета Ми-8 под Игаркой, сообщает пресс-служба правительства.
В документе указаны имена всех 15 пассажиров и троих членов экипажа, а также регион проживания.
Согласно документу, на борту разбившегося вертолета находились шестеро жителей Красноярского края, пятеро - Ханты-Мансийского автономного округа, двое - из республики Башкортостан, а также по одному жителю Томской, Омской, Самарской областей, Удмуртии и Ямало-Ненецкого Автономного округа.
Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр" разбился в субботу утром в 180 километрах севернее населенного пункта Игарка. Все 15 пассажиров и трое членов экипажа погибли. Воздушное судно перевозило рабочих нефтяного месторождения. По предварительной версии, причиной катастрофы стало то, что Ми-8 зацепил в воздухе лопастями внешний груз другого вертолета.
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