Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9706 RUR   0.0268 GBR   2.2133 TRY   0.3337

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.96 Brent   73.45

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 39° Завтра 24° 31° 7 Авг 23° 32° 8 Авг 24° 33°

СНГ 04.08.2018 22:21

Опубликован официальный список погибших во время крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае

Власти Красноярского края опубликовали официальные сведения о погибших во время крушения вертолета Ми-8 под Игаркой, сообщает пресс-служба правительства.

В документе указаны имена всех 15 пассажиров и троих членов экипажа, а также регион проживания.

Согласно документу, на борту разбившегося вертолета находились шестеро жителей Красноярского края, пятеро - Ханты-Мансийского автономного округа, двое - из республики Башкортостан, а также по одному жителю Томской, Омской, Самарской областей, Удмуртии и Ямало-Ненецкого Автономного округа.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТэйр" разбился в субботу утром в 180 километрах севернее населенного пункта Игарка. Все 15 пассажиров и трое членов экипажа погибли. Воздушное судно перевозило рабочих нефтяного месторождения. По предварительной версии, причиной катастрофы стало то, что Ми-8 зацепил в воздухе лопастями внешний груз другого вертолета.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРАСНОЯРСК, АВИАКАТАСТРОФА, ПОГИБШИЕ


Похожие новости


Жертвами крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае стали 18 человек Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Красноярском крае Четыре человека погибли в результате аварии на шахте в Норильске - Норникель Молодой бегун умер во время полумарафона в Красноярске, еще трое госпитализированы Причиной крушения Ми-8 в Красноярском крае, видимо, стал отказ автопилота - источник Число жертв авиакатастрофы вертолета Ми-8 в Красноярском крае возросло до 11 человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]