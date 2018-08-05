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СНГ 05.08.2018 10:03

МИД РФ сообщает о назначении Стивена Сигала своим спецпредставителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей

Американский актер Стивен Сигал, получивший в 2016 году российское гражданство, назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей, сообщает российское внешнеполитическое ведомство на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Задача - содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодёжных обменов и так далее", - информирует МИД РФ.

"Речь идёт об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что это "тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной".

"В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН", - поясняет МИД.

Гражданство РФ было предоставлено С.Сигалу в ноябре 2016 года.

7 мая 2018 года С.Сигал с супругой был среди гостей, приглашенных на инаугурацию президента РФ Владимира Путина.

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Тэги: РОССИЯ, США, СИГАЛ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]