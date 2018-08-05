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Дальнее зарубежье 05.08.2018 10:29

Власти Колумбии отвергли обвинения Венесуэлы в организации покушения на президента Мадуро

Безосновательным назвал МИД Колумбии обвинения Венесуэлы в адрес колумбийского главы государства Хуана Мануэля Сантоса в том, что тот стоит за подготовкой покушения на венесуэльского президента Николаса Мадуро.

"Заявление о причастности лидера Колумбии к подготовке покушения на президента Венесуэлы абсурдно и не имеет под собой оснований", - говорится в сообщении колумбийского МИД.

В аналогичном ключе, как сообщила британская Guardian, выступил представитель президента Колумбии, который заявил, что обвинения в адрес Х.М.Сантоса "не имеют оснований, президент фокусирует внимание на баптизме своей внучки, а не на свержении чужих правительств".

Как сообщалось, на Н.Мадуро во время его публичного выступления в столице на военном параде было предпринято покушение. Сам Н.Мадуро в эфире телеканала обвинил в подготовке покушения правую оппозицию страны и президента Колумбии.

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Тэги: КОЛУМБИЯ, МАДУРО, ОБВИНЕНИЕ, ОТВЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]