Власти Колумбии отвергли обвинения Венесуэлы в организации покушения на президента Мадуро

Безосновательным назвал МИД Колумбии обвинения Венесуэлы в адрес колумбийского главы государства Хуана Мануэля Сантоса в том, что тот стоит за подготовкой покушения на венесуэльского президента Николаса Мадуро.

"Заявление о причастности лидера Колумбии к подготовке покушения на президента Венесуэлы абсурдно и не имеет под собой оснований", - говорится в сообщении колумбийского МИД.

В аналогичном ключе, как сообщила британская Guardian, выступил представитель президента Колумбии, который заявил, что обвинения в адрес Х.М.Сантоса "не имеют оснований, президент фокусирует внимание на баптизме своей внучки, а не на свержении чужих правительств".

Как сообщалось, на Н.Мадуро во время его публичного выступления в столице на военном параде было предпринято покушение. Сам Н.Мадуро в эфире телеканала обвинил в подготовке покушения правую оппозицию страны и президента Колумбии.