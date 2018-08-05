Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 92 раза, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 92 раза», - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
За вывоз из Азербайджана топлива в автомобилях сверх вместимости топливного бака будет взиматься пошлина в размере $0,6 за 1 литр
Иран увеличил экспорт нефти на 8,8% за четыре месяца
Болгария расширила мощности для транзита российского газа в Турцию
Скончался известный азербайджанский рэпер Анар Нагылбаз
Гражданин Ирана пытался вывезти из Азербайджана в ОАЭ незадекларированные 100 тыс. манатов
В Азербайджане арестован главбух автомастерской, по халатности которого погибли 4 человека при взрыве топливного бака грузовика
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Тела убитых в ЦАР журналистов доставлены в РФ и направлены на экспертизу
Юморист Петросян во встречном иске будет требовать равный раздел имущества со Степаненко - адвокат
Уголовное дело возбуждено после аварии с восемью погибшими в Калужской области
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
100 детей стали бенефициарами совместного проекта Bakcell и PwC Azerbaijan
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений