Уголовное дело возбуждено после аварии с восемью погибшими в Калужской области

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело после субботнего столкновения в Калужской области четырех автомобилей, в котором погибли восемь и пострадали восемь человек, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального управления МВД.
Дело возбуждено по ч.5ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.)
Пресс-служба также уточнила, что восемь человек госпитализированы в результате столкновения. Первоначально сообщалось о шести пострадавших.
ДТП с участием микроавтобуса произошло в 7:15 в субботу на 230-ом километре трассы М-3 "Украина" в Мещовском районе Калужской области.
По предварительным данным полиции, водитель легкового Ford Focus выехал на встречную полосу для обгона Volkswagen Polo. Эти две легковые машины столкнулись. Затем Ford врезался в шедший по встречной полосе микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Последним в столкнувшиеся машины врезался грузовик Foton.
Шестеро из восьми погибших являются гражданами Молдавии.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Министр обороны Азербайджана открыл новую воинскую часть ВВС в прифронтовой зоне
Алиев выразил соболезнование Путину в связи с многочисленными жертвами в результате крушения вертолета Ми-8
За вывоз из Азербайджана топлива в автомобилях сверх вместимости топливного бака будет взиматься пошлина в размере $0,6 за 1 литр
Иран увеличил экспорт нефти на 8,8% за четыре месяца
Болгария расширила мощности для транзита российского газа в Турцию
Скончался известный азербайджанский рэпер Анар Нагылбаз
Гражданин Ирана пытался вывезти из Азербайджана в ОАЭ незадекларированные 100 тыс. манатов
В Азербайджане арестован главбух автомастерской, по халатности которого погибли 4 человека при взрыве топливного бака грузовика
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
100 детей стали бенефициарами совместного проекта Bakcell и PwC Azerbaijan
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений