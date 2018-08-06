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Дальнее зарубежье 06.08.2018 11:48

Абэ в годовщину атомной бомбардировки Хиросимы отмечает сложности с избавлением мира от ядерного оружия

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в понедельник на церемонии, приуроченной к 73-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года, заявил о серьезных расхождениях между различными странами по вопросу ликвидации ядерных арсеналов в мире.

"В последние годы среди разных стран проявились различия относительно того, как добиваться сокращения ядерного оружия", - приводит слова премьера японский телеканал Эн-эйч-кей.

"Наш народ, придерживаясь принципов отказа от ядерного оружия, будет упорно играть роль моста между двумя сторонами (странами с ядерным оружием и без - ИФ) и возглавлять усилия международного сообщества (по избавлению мира от ядерного оружия - ИФ)", - отметил С.Абэ.

На церемонии также выступал мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, заявивший, что "определенные страны демонстрируют недвусмысленный национализм и модернизируют свои ядерные арсеналы".

По его словам, подобная политика "вновь разжигает напряженность, которая ослабла вместе с окончанием "холодной войны". Мэр Хиросимы добавил, что при отказе от борьбы с ядерной угрозой человечество может вновь совершить "страшную ошибку".

Самолеты американских ВВС сбросили атомные бомбы "Малыш" и "Толстяк" на города Хиросиму и Нагасаки в западной части Японии 6 и 9 августа 1945 года, на завершающем этапе Второй мировой войны. В результате бомбардировки Хиросимы и последовавшей лучевой болезни погибли около 130 тыс. человек

В мае 2016 года тогдашний президент США Барак Обама посетил Хиросиму и стал первым действующим главой американского государства, побывавшим в этом городе.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, ХИРОСИМА, РАЗОРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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