Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9644 RUR   0.0268 GBR   2.2082 TRY   0.3325

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.49 Brent   73.21

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 33° Завтра 24° 34° 8 Авг 25° 33° 9 Авг 23° 32°

Дальнее зарубежье 06.08.2018 12:24

Taiwan Semiconductor может потерять 3% выручки в III квартале из-за вируса

Ведущий мировой производитель микросхем на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) был вынужден приостановить работу предприятий на Тайване и задержать отгрузку готовой продукции из-за компьютерного вируса, который проник в системы компании в ночь с пятницы на субботу.

TSMC, которая является одним из основных поставщиков Apple, ожидает сокращения выручки в III квартале на $255 млн (3%) из-за компьютерного вируса, говорится в сообщении компании. Ранее TSMC прогнозировала выручку в текущем квартале в диапазоне от $8,45 млрд до $8,55 млрд, что уже было меньше консенсус-прогноза аналитиков ($8,68 млрд).

Валовая рентабельность, вероятно, снизится на 1 процентный пункт.

"Проникновение вируса стало результатом нарушения в процессе установки программного обеспечения для нового инструмента, после его подключения к компьютерной сети компании вирус смог распространиться", - сообщила TSMC. Компания не связывает распространение вируса с хакерской атакой.

Уже к вечеру воскресенья тайваньская компания смогла восстановить работу 80% оборудования, пишет Financial Times. Выход на полную мощность ожидается в понедельник.

Taiwan Semiconductor рассчитывает в IV квартале 2018 года компенсировать сокращение поставок микросхем из-за вируса и сохраняет прогноз роста выручки на год в целом.

Акции TSMC подешевели на 0,6% по итогам торгов в Тайбэе в понедельник.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАЙВАНЬ, TSMC, ВИРУС, ПОТЕРИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]