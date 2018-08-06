Taiwan Semiconductor может потерять 3% выручки в III квартале из-за вируса

Ведущий мировой производитель микросхем на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) был вынужден приостановить работу предприятий на Тайване и задержать отгрузку готовой продукции из-за компьютерного вируса, который проник в системы компании в ночь с пятницы на субботу.
TSMC, которая является одним из основных поставщиков Apple, ожидает сокращения выручки в III квартале на $255 млн (3%) из-за компьютерного вируса, говорится в сообщении компании. Ранее TSMC прогнозировала выручку в текущем квартале в диапазоне от $8,45 млрд до $8,55 млрд, что уже было меньше консенсус-прогноза аналитиков ($8,68 млрд).
Валовая рентабельность, вероятно, снизится на 1 процентный пункт.
"Проникновение вируса стало результатом нарушения в процессе установки программного обеспечения для нового инструмента, после его подключения к компьютерной сети компании вирус смог распространиться", - сообщила TSMC. Компания не связывает распространение вируса с хакерской атакой.
Уже к вечеру воскресенья тайваньская компания смогла восстановить работу 80% оборудования, пишет Financial Times. Выход на полную мощность ожидается в понедельник.
Taiwan Semiconductor рассчитывает в IV квартале 2018 года компенсировать сокращение поставок микросхем из-за вируса и сохраняет прогноз роста выручки на год в целом.
Акции TSMC подешевели на 0,6% по итогам торгов в Тайбэе в понедельник.
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