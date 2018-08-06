В Швеции эвакуировали жителей острова из-за пожара, вероятно начавшегося от сигнальной ракеты

Власти шведского острова Бьёркё, расположенного недалеко от города Гётеборг на западном побережье страны, провели эвакуацию жителей из-за пожара, сообщает в понедельник местное издание "Локаль".

По данным издания, пожар мог быть вызван сигнальной ракетой, выпущенной с лодки вблизи острова. Информации о погибших и пострадавших нет.

На острове живет около 1,5 тыс. человек. Эвакуацию проводили в воскресенье в главном населенном пункте остров. При этом издание отмечает, что пока неясно, сколько людей покинули населенный пункт. Позднее некоторым эвакуированным позволили вернуться домой.

Бьёркё не связан с материком мостом, и властям пришлось запустить дополнительные паромы, чтобы на остров могли прибыть пожарные.