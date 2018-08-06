Путин подписал закон об органической продукции

Закон "Об органической продукции и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" размещен на официальном портале правовой информации.
Документ подписан президентом РФ Владимиром Путиным 3 августа 2018 года.
Госдума приняла закон 25 июля, Совет Федерации одобрил его 28 июля 2018 года.
Документ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Закон вводит определение органической продукции, запрещает ее производство на том же оборудовании, что и обычной продукции, а также смешивание органических и неорганических продуктов при хранении и транспортировке. Запрещается использовать упаковку, потребительскую и транспортную тару, которые могут привести к загрязнению органической продукции и окружающей среды, в том числе использовать поливинилхлорид (ПВХ, используется для производства труб и оконных профилей) для упаковки, потребительской и транспортной тары.
Он также вводит запрет на применение агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов - за исключением тех, которые разрешены к применению действующими в РФ национальными, межгосударственными и международными стандартами в сфере производства органической продукции. Запрещается также использовать трансплантацию эмбрионов, клонирование и методы генной инженерии, генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов, а также продукцию, изготовленную с использованием генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов. Производство органической продукции также несовместимо с гидропонным методом выращивания растений.
В соответствии с законом, будет создан Единый реестр производителей органической продукции, его будет вести в электронном виде Минсельхоз. Определяется, что этот реестр должен быть доступен в интернете на сайте Минсельхоза. Для доступа к реестру не нужно будет проходить авторизацию, просмотр информации гарантируется без предварительной регистрации.
Определяется, что право маркировать органическую продукцию специальным знаком получат те производители, которые подтвердили соответствие своей продукции требованиям, предъявляемым к экологически чистой продукции.
Маркировка будет представлять из себя надпись и графический знак единого образца. Определяется, что маркировочная надпись может содержать слово "органический", а также его сокращения или производные слова. Знак органической продукции единого образца должен обеспечивать возможность считывания сведений о производителе и его продукции из единого реестра производителей. Вид этого знака будет определять Минсельхоз.
Если производитель будет использовать маркировку, не пройдя проверку соответствия своей продукции, он будет нести ответственность в соответствии с российским законодательством.
По данным Международной федерации экологического земледелия на 2015 год, в мире под органическое сельское хозяйство было задействовано 43 млн га земель сельхозназначения.
За последние 15 лет мировой рынок органических продуктов вырос почти в 5 раз - с $18 до $82 млрд - и сегодня составляет 10% от общего объема мирового рынка продовольствия. По прогнозам экспертов, к 2022 году рынок органики превысит $200 млрд.
По данным Национального органического союза, в настоящее время 179 стран мира развивают органическое сельское хозяйство, в нем занято более 2 млн производителей. 89 стран имеют собственные законы в сфере производства и оборота органической продукции. Ежегодный прирост производства составляет 12-15% в год, и, по прогнозам, такие темпы сохранятся до 2025 года.
Россия занимает 0,2% от мирового рынка органических продуктов, но имеет большой потенциал для расширения их производства.
По оценке Минсельхоза, в настоящее время в РФ имеется более 10 млн га, которые могут быть введены в оборот. Большая часть из них - это земли, пригодные для органического земледелия, в них долгое время не вносились минеральные удобрения.
Выступая в начале года на заседании правительства, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия может занять от 10% до 25% на рынке органических продуктов.
Азербайджанские танкисты в полуфинале Танкового биатлона будут состязаться с командами из Китая, Ирана и Киргизии
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
PASHA Sigorta застраховала перевозку слитков драгметаллов AzerGold до пункта назначения
SOCAR Turkiye Enerji планирует летом 2019г начать строительство в Турции нового нефтехимического комплекса
SOCAR Turkiye Enerji ожидает к 2020г начало поставок азербайджанского газа в Грецию по TANAP
В Азербайджане задержали еще одного активного участника беспорядков в Гяндже
Таможенники Азербайджана пресекли незаконный вывоз из страны $19,5 тыс.
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Государственная Миграционная Служба официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
С AccessBank-ом желания не знают границ!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений