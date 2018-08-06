Около 50 эстонских военных присоединятся к французской военной миссии в Мали

Почти полсотни военнослужащих Сил обороны Эстонии вылетели в понедельник в Мали, чтобы присоединиться к французской военной операции "Бархан" в регионе Сахеля.

Эстония участвует в операции "Бархан" со своим пехотным подразделением в составе до 50 человек личного состава на бронетранспортерах и средствами поддержки. Задача отряда может заключаться в охранении войск, предусматривающем как сторожевое охранение, так и патрулирование прилегающей территории. Отряд, сформированный на основе скаутского батальона, может войти в состав французской части и расположиться на полевой базе Гао в Мали.

Руководимая Францией операция "Бархан" нацелена на сдерживание исходящих из данного региона угроз для Европы, в том числе терроризма и незаконной иммиграции. Помимо Эстонии, Великобритания также объявила о своем участии в миссии.