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Дальнее зарубежье 06.08.2018 13:15

Около 50 эстонских военных присоединятся к французской военной миссии в Мали

Почти полсотни военнослужащих Сил обороны Эстонии вылетели в понедельник в Мали, чтобы присоединиться к французской военной операции "Бархан" в регионе Сахеля.

Эстония участвует в операции "Бархан" со своим пехотным подразделением в составе до 50 человек личного состава на бронетранспортерах и средствами поддержки. Задача отряда может заключаться в охранении войск, предусматривающем как сторожевое охранение, так и патрулирование прилегающей территории. Отряд, сформированный на основе скаутского батальона, может войти в состав французской части и расположиться на полевой базе Гао в Мали.

Руководимая Францией операция "Бархан" нацелена на сдерживание исходящих из данного региона угроз для Европы, в том числе терроризма и незаконной иммиграции. Помимо Эстонии, Великобритания также объявила о своем участии в миссии.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, МАЛИ, ВОЕННЫЕ, МИССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]