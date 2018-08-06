Правительство Сирии создает комитет по возвращению беженцев

Совет министров Сирии принял решение о создании Координационного комитета по возвращению сирийских беженцев через активизацию связей с дружественными странами.
Создание комитета во главе с министром местного самоуправления и экологии Хусейном Махлюфом подтверждает, что Сирия победила в войне с терроризмом и несет ответственность за перемещенных граждан, сообщило в понедельник информационное агентство САНА.
Вместе с тем, постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что Дамаск прилагает все усилия для возвращения беженцев из-за рубежа и внутренне перемещенных граждан в свои дома.
Возвращение сирийцев на родину, отметил постпред, зависит не только от правительства Сирии, но и от ряда государств, принявших в одностороннем порядке экономические санкции, которые идут вразрез с резолюциями СБ ООН.
Отмена санкций в отношении Сирии будет способствовать скорейшему возвращению беженцев в места их проживания, подчеркнул сирийский дипломат.
За годы конфликта в Сирии страну покинули миллионы жителей.
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