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Дальнее зарубежье 06.08.2018 12:50

Правительство Сирии создает комитет по возвращению беженцев

Совет министров Сирии принял решение о создании Координационного комитета по возвращению сирийских беженцев через активизацию связей с дружественными странами.

Создание комитета во главе с министром местного самоуправления и экологии Хусейном Махлюфом подтверждает, что Сирия победила в войне с терроризмом и несет ответственность за перемещенных граждан, сообщило в понедельник информационное агентство САНА.

Вместе с тем, постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что Дамаск прилагает все усилия для возвращения беженцев из-за рубежа и внутренне перемещенных граждан в свои дома.

Возвращение сирийцев на родину, отметил постпред, зависит не только от правительства Сирии, но и от ряда государств, принявших в одностороннем порядке экономические санкции, которые идут вразрез с резолюциями СБ ООН.

Отмена санкций в отношении Сирии будет способствовать скорейшему возвращению беженцев в места их проживания, подчеркнул сирийский дипломат.

За годы конфликта в Сирии страну покинули миллионы жителей.

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Тэги: СИРИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, БЕЖЕНЦЫ, КОМИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]