Немецкий бизнес уходит из Ирана из-за санкций США - DIHK

Компании Германии постепенно сворачивают поставки в Иран и уходят с этого рынка из-за возобновления американских санкций в отношении исламской республики, заявил эксперт Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Фолькер Трайер в интервью газете WAZ.
По данным DIHK, экспорт из Германии в Иран в январе-мае 2018 года сократился на 4%, тогда как в 2017 году в целом наблюдался рост на 16%, передает Deutsche Welle.
Негативная тенденция сохраняется и в настоящее время, сообщил эксперт Ф.Трайер.
"В последние годы около 120 немецких компаний даже открыли в Иране собственные представительства, а теперь многие оттуда уходят", - сказала представитель DIHK.
Отток немецкого бизнеса из Ирана связан, прежде всего, с санкциями, о возобновлении которых заявил в мае президент США Дональд Трамп. Первый раунд американских санкций восстановлен с 4 августа, второй ожидается в ноябре. При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США намерены ввести против Тегерана даже более жесткие санкции, чем те, которые существовали до подписания в 2015 году международного соглашения по иранской ядерной программе.
"Даже фирмы, которые не пострадали от санкций США напрямую, к примеру, работающие в сфере медицинского обслуживания или не ведущие бизнес на территории Соединенных Штатов, в настоящее время не могут найти банк, который бы обеспечивал совершение сделок в Иране", - отметил Ф.Трайер.
По его словам, если в ближайшее время не будет найдено решение, можно ожидать полного прекращения экспорта в Иран и окончательного ухода из этой страны немецких компаний.
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