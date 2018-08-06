Власти Японии заявили Москве протест в связи с переброской истребителей на остров Итуруп

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Суга в понедельник заявил, что в Токио с прискорбием встретили сообщения о том, что Россия разместила истребители на острове Итуруп, входящем в состав Курильских островов.

"Подобные случаи несовместимы с позицией нашей страны, и мы с искренним сожалением заявляем протест", - сказал Й.Суга на пресс-конференции.

Он уточнил, что в связи с этой ситуацией японские власти заявили Москве официальный протест по дипломатическим каналам.

По его словам, для решения подобных проблем необходимо урегулировать вопрос с южными островами Курильской гряды.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.