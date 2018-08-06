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Дальнее зарубежье 06.08.2018 13:31

Власти Японии заявили Москве протест в связи с переброской истребителей на остров Итуруп

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Йосихидэ Суга в понедельник заявил, что в Токио с прискорбием встретили сообщения о том, что Россия разместила истребители на острове Итуруп, входящем в состав Курильских островов.

"Подобные случаи несовместимы с позицией нашей страны, и мы с искренним сожалением заявляем протест", - сказал Й.Суга на пресс-конференции.

Он уточнил, что в связи с этой ситуацией японские власти заявили Москве официальный протест по дипломатическим каналам.

По его словам, для решения подобных проблем необходимо урегулировать вопрос с южными островами Курильской гряды.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.

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Тэги: ЯПОНИЯ, РОССИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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