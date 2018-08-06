ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 350 млн манатов при предложении свыше 940 млн

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 350 млн манатов в понедельник на очередном депозитном аукционе для банков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"Центробанк 6 августа провел очередной депозитный аукцион. ЦБА привлек 350 млн манатов, хотя предложение в ходе аукциона составило 943,8 млн манатов. Средневзвешенная ставка осталась на уровне 8,01%", - отметили в банке.
Средства привлечены сроком на 14 дней.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
Н.Аббасова
Азербайджанские танкисты в полуфинале Танкового биатлона будут состязаться с командами из Китая, Ирана и Киргизии
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
В Азербайджане задержали еще одного активного участника беспорядков в Гяндже
Таможенники Азербайджана пресекли незаконный вывоз из страны $19,5 тыс.
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Трамп может встретиться с Рухани на полях сессии Генассамблеи ООН в сентябре - СМИ
Саудовские суда возобновили проход через Баб-эль-Мандебский пролив
Более тысячи пожарных задействованы в борьбе с природным пожаром в Португалии
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Государственная Миграционная Служба официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
С AccessBank-ом желания не знают границ!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений