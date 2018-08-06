Украинский министр сообщил о возможном закрытии ж/д сообщения с Россией - СМИ

Украинские власти могут прекратить железнодорожное сообщение с Россией, сообщает интернет-сайт "Телевизионной службы новостей" телеканала "1+1" со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

"Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", - сказал В.Омелян.