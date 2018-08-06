Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9644 RUR   0.0268 GBR   2.2082 TRY   0.3325

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.49 Brent   73.21

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 33° Завтра 24° 34° 8 Авг 25° 33° 9 Авг 23° 32°

СНГ 06.08.2018 12:26

Украинский министр сообщил о возможном закрытии ж/д сообщения с Россией - СМИ

Украинские власти могут прекратить железнодорожное сообщение с Россией, сообщает интернет-сайт "Телевизионной службы новостей" телеканала "1+1" со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

"Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", - сказал В.Омелян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ЖЕЛДОРОГА, ЗАКРЫТИЕ


Похожие новости


В "Лаборатории Касперского" полагают, что хакерская группировка Fin7 объединяет десятки людей Премьер Гройсман обещает материальную помощь семьям "политзаключенных" в РФ украинцев Патриарх Кирилл надеется, что его визит на Украину пятилетней давности не будет последним Путин и Трамп обсуждали возможность референдума в Донбассе - Ушаков В МИД РФ возмущены заявлениями Порошенко в связи с победой украинского боксера Переговоры ЕС, Украины и России по газу пройдут 17 июля - Шефчович

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]