В США хотели бы наладить диалог с российскими законодателями - американский сенатор

В США хотели бы расширить сотрудничество с Россией, в частности по линии законодателей, рассчитывают на улучшение качества диалога, заявил в понедельник член Конгресса США от Республиканской партии Рэнд Пол.

"В английском языке есть слово "вовлеченность". Это понятие "вовлеченности" мы используем, когда говорим о тесных и крепких отношениях со странами, с которыми мы хотим налаживать эти отношения. Я хотел бы сказать, что мы (все) больше заинтересованы в вовлеченности, сотрудничестве с РФ, особенно с законодательными органами", - сказал американский сенатор на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

В делегацию сенаторов США, находящихся с визитом в России, также входят член Сената Законодательного собрания штата Техас Питер Геттлер и президент Института Катона Дон Хаффайнс.