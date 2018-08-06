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Финансы 06.08.2018 12:35

Азербайджан получил право запрашивать у АБР средства в рамках кредита в $250 млн на улучшение госуправления и повышение эффективности госсектора

Соглашение о кредите в размере $250 млн на "Совершенствование программы управления и повышения эффективности государственного сектора, Подпрограмма I" (Improving Governance and Public Sector Efficiency Program, Subprogram 1), подписанное 8 июня 2018 года между правительством Азербайджана и Азиатским банком развития (АБР), вступило в силу.

Согласно информации на сайте банка, кредитное соглашение вступило в силу 20 июля 2018 года.

Таким образом, Азербайджан получил право обращаться к АБР за получением кредитных средств.

Кредитные средства выделяются Азербайджану на 12 лет по ставке LIBOR+0.6%.

Как сообщалось ранее, Совет директоров АБР в декабре 2017 года утвердил выделение Азербайджану кредит на сумму $250 млн на "Совершенствование программы управления и повышения эффективности государственного сектора, Подпрограмма I" (Improving Governance and Public Sector Efficiency Program, Subprogram 1).

Основная цель программы - усиление управления в государственном секторе и углубление финансового сектора, содействие диверсификации экономики Азербайджана. Реализация программы позволит улучшить налогово-бюджетное планирование, содействовать экономической диверсификации.

Программа включает две подпрограммы, реализация которых рассчитана до 2020 года.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более $4 млрд.

А.Азизов

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Тэги: АБР, КРЕДИТ, СОГЛАШЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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