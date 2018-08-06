Сенатор Пол: США хотят открыто обсуждать проблемы с Россией, в том числе Сирию

Прибывшие в Россию американские политики намерены улучшить отношения между странами, видят необходимость откровенно обсуждать проблемы, в частности, Сирию, заявил член Конгресса от Республиканской партии Рэнд Пол.

"Мы находимся в непосредственной близости в горячих точках - Россия и США находятся в непосредственной близости от Сирии, и мы хотим обсуждать эти вопросы откровенно", - сказал он в понедельник в Москве на встрече с председателем Комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

"Наша главная цель приезда сюда - это выстраивание диалога, диалога между нашими законодательными органами, мы хотим лишь только улучшить отношения между нашими странами", - подчеркнул он.

В делегацию, возглавляемую Р.Полом, также входят член Сената Законодательного собрания штата Техас Питер Геттлер и президент Института Катона Дон Хаффайнс.