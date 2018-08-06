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Дальнее зарубежье 06.08.2018 14:04

Сенатор Пол: США хотят открыто обсуждать проблемы с Россией, в том числе Сирию

Прибывшие в Россию американские политики намерены улучшить отношения между странами, видят необходимость откровенно обсуждать проблемы, в частности, Сирию, заявил член Конгресса от Республиканской партии Рэнд Пол.

"Мы находимся в непосредственной близости в горячих точках - Россия и США находятся в непосредственной близости от Сирии, и мы хотим обсуждать эти вопросы откровенно", - сказал он в понедельник в Москве на встрече с председателем Комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

"Наша главная цель приезда сюда - это выстраивание диалога, диалога между нашими законодательными органами, мы хотим лишь только улучшить отношения между нашими странами", - подчеркнул он.

В делегацию, возглавляемую Р.Полом, также входят член Сената Законодательного собрания штата Техас Питер Геттлер и президент Института Катона Дон Хаффайнс.

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Тэги: РОССИЯ, США, СЕНАТОР, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]