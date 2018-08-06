Новак: уровень добычи нефти Россией соответствует ожиданиям в рамках договоренностей с ОПЕК+

Уровень добычи нефти Россией соответствует ожиданиям, ранее обсуждавшимся с партнерами по ОПЕК, и преследует цель обеспечения стабильности мирового рынка нефти, приводит Минэнерго РФ слова его главы Александра Новака.

"В июне была достигнута договоренность обеспечить уровень соответствия (объема нефтедобычи всеми странами ОПЕК+ - ИФ) в 100%. Это подразумевает суммарное наращивание добычи на 1 млн барр. в сутки от уровня добычи в мае. Уровень добычи в последующие месяцы будет зависеть от достижения данной цели", - сказал глава российского энергетического ведомства.

В конце июня сразу после достижения договоренностей о приведении уровня исполнения сделки к 100% по сравнению со 147% в мае А.Новак говорил, что Россия рассчитывает увеличить нефтедобычу на 200 тыс. баррелей в сутки. В июле Россия, по словам А.Новака, увеличила добычу на 260 тыс. б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года.

При этом еще в конце июля министр говорил, что по итогам июля увеличение составит 200-250 тыс. б/с.

Соглашение об ограничении добычи нефти между 24 странами ОПЕК и не-ОПЕК вступило в силу в начале 2017 года. Оно предусматривает снижение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн б/с, а странами не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года. Россия обязалась в рамках соглашения ОПЕК+ снизить добычу на 300 тыс. б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года.

В мае 2018 года стало понятно, что из-за падения добычи нефти в ряде стран сделка ОПЕК+ по сокращению производства перевыполняется на 47%, то есть добыча была снижена по сравнению с уровнем октября 2016 года примерно на 850 тыс. б/с. Тогда министры говорили о превышении на 1 млн б/с, который они хотят дополнительно поставить на рынок с 1 июля.

В итоге в июне 2018 года страны ОПЕК+ договорились выйти на общий уровень исполнения сделки в 100%, увеличив добычу в целом на 1 млн б/с, однако квоты между странами распределены не были.

Согласно опубликованным ОПЕК данным, уже в июне исполнение сделки составило 121%, то есть превышение обязательств было примерно 400 тыс. б/с.