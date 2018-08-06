Азербайджанские танкисты в полуфинале Танкового биатлона будут состязаться с командами из Китая, Ирана и Киргизии

Азербайджанские танкисты в рамках соревнований «Армейские международные игры-2018» вышли в полуфинал конкурса «Танковый биатлон-2018», сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

«Проведена жеребьевка полуфинального этапа конкурса «Танковый биатлон-2018». По итогам жеребьевки, в полуфинале азербайджанские танкисты будут состязаться с танкистами Китая, Ирана и Киргизии»,- говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ф.Исазаде