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Дальнее зарубежье 06.08.2018 14:16

В КНДР оптимистично относятся к возможности второй встречи Трампа и Ким Чен Ына - СМИ

В Северной Корее полагают, что есть "высокая вероятность" второго саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на источник, знакомый с позицией Пхеньяна.

Источник указывает, что недавний обмен письмами между Д.Трампом и Ким Чен Ыном - положительный знак. По мнению собеседника телеканала, повторная встреча может пройти "позже в этом году".

На прошлой неделе министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо раскритиковал Вашингтон за его призывы к сохранению санкций в отношении КНДР вместо выстраивания доверия между Вашингтоном и Пхеньяном. Он назвал действия США после саммита 12 июня "вызывающими беспокойство".

Такие заявления могут быть "переговорной тактикой для оказания давления" на администрацию Д.Трампа в преддверии промежуточных выборов в США в ноябре 2018 года, отмечает источник. В Пхеньяне, по мнению источника, надеются, что властям КНДР удастся согласовать с США более выгодные для КНДР условия по денуклеаризации.

Ранее сообщалось, что глава МИД КНДР и госсекретарь США Майкл Помпео обменялись приветственными репликами и рукопожатиями во время церемонии фотосъемки на полях регионального форума АСЕАН. Кроме того, по словам М.Помпео, представитель американской делегации передал Ли Ен Хо письмо от Д.Трампа для Ким Чен Ына. Это письмо является ответом на послание северокорейского лидера, направленного президенту США 1 августа.

12 июня в Сингапуре состоялась встреча Д.Трампа и Ким Чен Ына. Основной темой переговоров лидеров США и КНДР стал вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

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Тэги: КНДР, США, ОЖИДАНИЯ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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