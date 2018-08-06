Власти Индонезии сообщили об отсутствии опасности для туристов на острове Бали

Власти Индонезии призвали туристов в связи с землетрясением не поддаваться панике и следить за официальными сообщениями, опасности для отдыхающих на острове Бали, по их данным, нет, сообщает в понедельник министерство туризма Индонезии.

"Местные власти держат под контролем последствия землетрясения и просят туристов и жителей Индонезии не поддаваться панике и внимательно отнестись ко всем оповещениям со стороны Минтуризма Индонезии и Туристического управления острова Бали. Следить за обновлением официальных новостей можно на сайте Indonesia.travel. Для отдыхающих на острове Бали в данный момент никакой опасности нет", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что предупреждения об опасности цунами сняты, но сейсмологи продолжают тщательный мониторинг ситуации. Международные аэропорты Селапаранг (о. Ломбок) и Нгурах Рай (о. Бали) работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что сильное землетрясение магнитудой 7 баллов и последующими афтершоками силой 5,4 и 4,3 балла произошло к северу от острова Ломбок в воскресенье днем. Как уточняют в министерстве, основные разрушения коснулись острова Ломбок, в то время как на Бали пострадали лишь два торговых центра и церковь в районах Денпасара и Куты. Сообщается о 91 погибшем местном жителе на остове Ломбок и двух погибших на о. Бали, туристы не пострадали.

По данным посольства РФ в Индонезии российских туристов нет среди погибших и пострадавших, хотя несколько россиян обратились на "горячую линию" дипведомства.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), туристы из РФ предпочитают в Индонезии остров Бали, а на Ломбок ездят очень редко.