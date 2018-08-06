SOCAR Turkiye Enerji ожидает к 2020г начало поставок азербайджанского газа в Грецию по TANAP

Начало поставок азербайджанского газа по Транс-Анатолийскому газопроводу (TANAP) ожидается к концу 2019 года, сообщил глава компании SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» - SOCAR) Заур Гахраманов.

«Строительство второй фазы газопровода TANAP - от города Эскишехир до западной границы Турции с Грецией - выполнено на 85%. В июне 2019 года трубопровод достигнет границы с Грецией. После окончания тестов, к концу 2019 года мы доставим газ в Грецию», - сообщил З.Гахраманов турецкому агентству «Anadolu».

Церемония ввода в строй первой фазы газопровода TANAP (от грузино-турецкой границы до Эскишехир) состоялась 12 июня 2018 года, 30 июня 2018 года начались коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается в $7,99 млрд.

В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).

Н.Аббасова