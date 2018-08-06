ЕС готов защищать интересы европейских компаний в Иране

Европейский союз в понедельник выразил глубокое сожаление в связи с восстановлением санкций США в отношении Ирана и подчеркнул решимость защищать интересы европейских компаний и организаций в Иране.
"Мы полны решимости защищать европейские хозяйствующие субъекты, ведущие законный бизнес с Ираном, в соответствии с законодательством ЕС и резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН", - говорится в совместном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и министров иностранных дел Франции, Германии и Великобритании.
Для защиты европейских компаний от влияния экстерриториальных санкций США с 7 августа вступает в силу обновленный "блокирующий статут" (Blocking Statute), отмечается в документе.
Как сообщала ранее Еврокомиссия, "блокирующий статут" запрещает компаниям ЕС соблюдать экстерриториальные действия санкций США, позволяет компаниям возмещать убытки, возникающие в результате таких санкций, от лица, вызывающего их, и аннулирует влияние в ЕС любых иностранных судебных решений на их основе.
Вместе с тем в Евросоюзе надеются, что Тегеран будет полностью выполнять условия соглашения 2015 года по иранскому атому, известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).
"Сохранение ядерного соглашения с Ираном - вопрос соблюдения международных соглашений и вопрос международной безопасности", - считают в ЕС.
Вашингтон возобновляет санкции против Ирана в два этапа: с 4 августа и с 6 ноября. Летний этап затронул автомобильный сектор, торговлю золотом и другими металлами, осенний будет касаться преимущественно топливно-энергетического комплекса и транзакций иранского ЦБ. При этом госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США намерены ввести против Тегерана даже более жесткие санкции, чем те, которые существовали до подписания в 2015 году международного соглашения по иранской ядерной программе.
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