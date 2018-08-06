Более тысячи пожарных задействованы в борьбе с природным пожаром в Португалии

В Португалии пожарные продолжают бороться с сильным природным пожаром на юге страны, сообщает в понедельник Ассошиэйтед Пресс.
В тушении принимают участие более 1 тыс. пожарных и 327 единиц техники.
По данным агентства гражданской обороны, от пожара в общей сложности пострадали 44 человека, сообщается о 72-летней женщине, получившей серьезные травмы.
Пожар разгорелся в районе населенного пункта Моншики в 250 км к югу от Лиссабона. Из-за сильного ветра огонь распространился на значительную территорию, охватив труднодоступную холмистую местность вблизи популярных среди туристов пляжей в регионе Алгарви.
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