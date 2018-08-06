Саудовские суда возобновили проход через Баб-эль-Мандебский пролив

Саудовская Аравия возобновила в субботу транспортировку сырья и грузов через Баб-эль-Мандебский пролив, сообщило государственное информационное агентство Саудовской Аравии со ссылкой на министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны Халеда аль-Фалиха.
По его словам, саудовские власти решились на этот шаг после того, действующая в Йемене коалиция приняла все необходимые меры, чтобы снизить уровень угроз для ее судов, проходящих через пролив и южные акватории Красного моря.
Ранее в конце июля КСА приняло решение прекратить морской экспорт нефти через этот коридор после того, как два саудовских мега-танкера подверглись нападению со стороны йеменских повстанцев-хуситов.
Одно из них, принадлежащее Национальной судоходной компании Саудовской Аравии (NSCSA) Bahri, получило незначительное повреждение, смогло продолжить движение. По данным телеканала, перевозчики нефти транспортировали в общей сложности около 4 млн баррелей нефти.
Королевство возглавляет общеарабскую военную коалицию, которая в 2015 году вмешалась в гражданский конфликт в Йемене, развязанный шиитским движением "Ансар Алла" (хуситы) для захвата власти в стране.
Азербайджанские танкисты в полуфинале Танкового биатлона будут состязаться с командами из Китая, Ирана и Киргизии
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
PASHA Sigorta застраховала перевозку слитков драгметаллов AzerGold до пункта назначения
SOCAR Turkiye Enerji планирует летом 2019г начать строительство в Турции нового нефтехимического комплекса
SOCAR Turkiye Enerji ожидает к 2020г начало поставок азербайджанского газа в Грецию по TANAP
В Азербайджане задержали еще одного активного участника беспорядков в Гяндже
Таможенники Азербайджана пресекли незаконный вывоз из страны $19,5 тыс.
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Государственная Миграционная Служба официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
С AccessBank-ом желания не знают границ!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений