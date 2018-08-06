Саудовские суда возобновили проход через Баб-эль-Мандебский пролив

Саудовская Аравия возобновила в субботу транспортировку сырья и грузов через Баб-эль-Мандебский пролив, сообщило государственное информационное агентство Саудовской Аравии со ссылкой на министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны Халеда аль-Фалиха.

По его словам, саудовские власти решились на этот шаг после того, действующая в Йемене коалиция приняла все необходимые меры, чтобы снизить уровень угроз для ее судов, проходящих через пролив и южные акватории Красного моря.

Ранее в конце июля КСА приняло решение прекратить морской экспорт нефти через этот коридор после того, как два саудовских мега-танкера подверглись нападению со стороны йеменских повстанцев-хуситов.

Одно из них, принадлежащее Национальной судоходной компании Саудовской Аравии (NSCSA) Bahri, получило незначительное повреждение, смогло продолжить движение. По данным телеканала, перевозчики нефти транспортировали в общей сложности около 4 млн баррелей нефти.

Королевство возглавляет общеарабскую военную коалицию, которая в 2015 году вмешалась в гражданский конфликт в Йемене, развязанный шиитским движением "Ансар Алла" (хуситы) для захвата власти в стране.