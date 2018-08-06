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Дальнее зарубежье 06.08.2018 15:17

Саудовские суда возобновили проход через Баб-эль-Мандебский пролив

Саудовская Аравия возобновила в субботу транспортировку сырья и грузов через Баб-эль-Мандебский пролив, сообщило государственное информационное агентство Саудовской Аравии со ссылкой на министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов страны Халеда аль-Фалиха.

По его словам, саудовские власти решились на этот шаг после того, действующая в Йемене коалиция приняла все необходимые меры, чтобы снизить уровень угроз для ее судов, проходящих через пролив и южные акватории Красного моря.

Ранее в конце июля КСА приняло решение прекратить морской экспорт нефти через этот коридор после того, как два саудовских мега-танкера подверглись нападению со стороны йеменских повстанцев-хуситов.

Одно из них, принадлежащее Национальной судоходной компании Саудовской Аравии (NSCSA) Bahri, получило незначительное повреждение, смогло продолжить движение. По данным телеканала, перевозчики нефти транспортировали в общей сложности около 4 млн баррелей нефти.

Королевство возглавляет общеарабскую военную коалицию, которая в 2015 году вмешалась в гражданский конфликт в Йемене, развязанный шиитским движением "Ансар Алла" (хуситы) для захвата власти в стране.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ПРОЛИВ, ДВИЖЕНИЕ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]