SOCAR Turkiye Enerji планирует летом 2019г начать строительство в Турции нового нефтехимического комплекса

Компания SOCAR Turkiye Enerji планирует в июне 2019 года начать работы по строительству в Турции нового нефтехимического комплекса, сообщил глава компании Заур Гахраманов.
"В апреле 2019 года мы рассчитываем завершить разработку технико-экономического обоснования проекта строительства в Турции нового нефтехимического комплекса и начать его реализацию в июне того же года. Это будут большие инвестиции. Мы планируем, что новый комплекс в конце 2022 года - начале 2023 года начнет производство продукции», - сообщил З.Гахраманов турецкому агентству «Anadolu».
Он также отметил, что завод будет построен рядом с действующими производствами компании SOCAR в Измире, на острове Алиага.
По словам З.Гахраманова, новый комплекс позволит Турции "на 40% сократить импорт нефтехимической продукции".
Ранее со ссылкой на З.Гахраманова сообщалось, что стоимость проекта первоначально он оценивается в $1,6-2,2 млрд. Мощность предприятия составит 1 млн тонн PTA (терефталевая кислота) и полипропилена.
SOCAR Turkiye Enerji является владельцем контрольного пакета акций (51%) нефтехимического комплекса Турции Petkim Petrokimya Holding. Компания в Турции построила нефтеперерабатывающий завод «STAR», контейнерный терминал, электростанцию, и занимается также поставками газа на внутренний рынок.
Н.Аббасова
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