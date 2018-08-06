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Дальнее зарубежье 06.08.2018 14:46

Меркель выразила соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо

Канцлер Германии Ангела Меркель направила соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с гибелью десятков людей на острове Ломбок.

Как сказано в телеграмме, канцлер была "потрясена", узнав новости о гибели людей. "Выражаю вам и вашей стране глубокие соболезнования. Выражаю сочувствие родственникам погибших. Раненым я желаю скорейшего выздоровления", - говорится в послании.

Землетрясение магнитудой от 6,6 до 7 баллов произошло в воскресенье днем в Индонезии. Больше всего пострадал курортный остров Ломбок, подземные толчки также ощущались на Бали. Несколько тысяч человек эвакуировали в безопасные места. По последним данным, число жертв превысило 90 человек.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, МЕРКЕЛЬ, ИНДОНЕЗИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]