Меркель выразила соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо

Канцлер Германии Ангела Меркель направила соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с гибелью десятков людей на острове Ломбок.
Как сказано в телеграмме, канцлер была "потрясена", узнав новости о гибели людей. "Выражаю вам и вашей стране глубокие соболезнования. Выражаю сочувствие родственникам погибших. Раненым я желаю скорейшего выздоровления", - говорится в послании.
Землетрясение магнитудой от 6,6 до 7 баллов произошло в воскресенье днем в Индонезии. Больше всего пострадал курортный остров Ломбок, подземные толчки также ощущались на Бали. Несколько тысяч человек эвакуировали в безопасные места. По последним данным, число жертв превысило 90 человек.
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