Меркель выразила соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо

Канцлер Германии Ангела Меркель направила соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с гибелью десятков людей на острове Ломбок.

Как сказано в телеграмме, канцлер была "потрясена", узнав новости о гибели людей. "Выражаю вам и вашей стране глубокие соболезнования. Выражаю сочувствие родственникам погибших. Раненым я желаю скорейшего выздоровления", - говорится в послании.

Землетрясение магнитудой от 6,6 до 7 баллов произошло в воскресенье днем в Индонезии. Больше всего пострадал курортный остров Ломбок, подземные толчки также ощущались на Бали. Несколько тысяч человек эвакуировали в безопасные места. По последним данным, число жертв превысило 90 человек.