В Азербайджане задержали еще одного активного участника беспорядков в Гяндже

Пограничники Азербайджана 1 августа задержали активного участника беспорядков в Гяндже, находящегося в розыске Исмаила Исмаилова во время попытке пересечь азербайджано-грузинскую границу, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы (ГПС).
«Находящийся в розыске по подозрению в активном участии в событиях в Гяндже И.Исмаилов 1 августа был задержан на пограничном пункте Шыхлы при переходе азербайджано-грузинской государственной границы»,- говорится в сообщении ГПС.
Ведомство отмечает, что И.Исмаилов был передан МВД Азербайджана.
Как сообщалось ранее, в Гяндже вечером 3 июля 2018 года было совершено покушение на главу Исполнительной власти города Эльмара Велиева. В результате инцидента глава ИВ Гянджи получил ранения, в настоящее время он проходит лечение. При этом Юнис Сафаров, который совершил покушение, был задержан правоохранительными органами на месте преступления. Следствие квалифицировало действия Ю.Сафаров в качестве целенаправленного и запланированного террористического акта.
Вечером 10 июля при предотвращении несанкционированной акции в городе Гянджа погибли двое офицеров полиции - замначальник Главного управления полиции Гянджи, полковник Ильгар Балакишиев, а также замначальник Управления полиции Низаминского района Гянджи, полковник-лейтенант Самед Аббасов.
Акция проводилась в поддержку Ю.Сафарова. Ее пыталась провести радикальная религиозная группа из 150-200 человек. Полиция предупредила участников акции о недопустимости ее проведения и призвала их разойтись. Однако, участники акции оказали сопротивление полиции с использованием колющих и режущих предметов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.3, 120.2.7, 220.1, 221.3, 228.4, 315.2 УК Азербайджана.
По этим двум фактам в Азербайджане арестованы 61 человек, 13 объявлены в розыск. Еще четверо были уничтожены при вооруженном сопротивлении в момент задержания.
Ф.Исазаде
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