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Дальнее зарубежье 06.08.2018 17:06

Суд в Ираке приговорил двух иностранцев к пожизненному сроку за причастность к ИГ

Иракский суд в понедельник приговорил гражданина Франции и гражданку Германии к пожизненным тюремным срокам за причастность к террористической группировке ИГ , сообщают местные СМИ.

Судья Центрального уголовного суда Сухаиль Абдулла вынес приговоры 55-летнему французу Ласену Аммару Гебуджу и 22-летней гражданке ФРГ Наде Райнер Херманн.

Оба приговора могут быть обжалованы.

Представители дипломатических миссий из обеих европейских стран присутствовали на судебном процессе.

Н.Херманн ранее уже была осуждена на один год тюремного заключения за незаконное пересечение границы Ирака.

В 2014 году организация ИГ захватила значительную часть территорий Ирака и Сирии, однако в результате совместных операций местных вооруженных сил совместно с проамериканской коалицией и при поддержке России, обе страны в конце 2017 года объявили об окончательной победе над ИГ.

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Тэги: ИРАК, СУД, ИГ, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]