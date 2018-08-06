Суд в Ираке приговорил двух иностранцев к пожизненному сроку за причастность к ИГ

Иракский суд в понедельник приговорил гражданина Франции и гражданку Германии к пожизненным тюремным срокам за причастность к террористической группировке ИГ , сообщают местные СМИ.
Судья Центрального уголовного суда Сухаиль Абдулла вынес приговоры 55-летнему французу Ласену Аммару Гебуджу и 22-летней гражданке ФРГ Наде Райнер Херманн.
Оба приговора могут быть обжалованы.
Представители дипломатических миссий из обеих европейских стран присутствовали на судебном процессе.
Н.Херманн ранее уже была осуждена на один год тюремного заключения за незаконное пересечение границы Ирака.
В 2014 году организация ИГ захватила значительную часть территорий Ирака и Сирии, однако в результате совместных операций местных вооруженных сил совместно с проамериканской коалицией и при поддержке России, обе страны в конце 2017 года объявили об окончательной победе над ИГ.
Минобороны Азербайджана сообщает о взрыве на позициях ВС Армении
Азербайджанские танкисты в полуфинале Танкового биатлона будут состязаться с командами из Китая, Ирана и Киргизии
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Минэкономики Азербайджана получит свыше 10 млн манатов на строительство пассажирского терминала в морском порту в Аляте
Курс манат/доллар на 7 августа - 1,7 манат/$1
PASHA Sigorta застраховала перевозку слитков драгметаллов AzerGold до пункта назначения
В Азербайджане арестовано 5 человек по 8 уголовным делам по фактам нанесения вреда экологии на $1,6 млн
Азеригаз газифицировал в январе-июле около 40 населенных пунктов
Госкомитет направит более 1 млн манатов на реконструкцию административного здания Центра поддержки детей и семей в Геранбое
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Государственная Миграционная Служба официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
С AccessBank-ом желания не знают границ!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений