В Еврокомиссии заявили, что масштабные пожары в Швеции указывают на серьезность проблемы глобального потепления

Член Еврокомиссии по гуманитарным вопросам Христос Стилианидис заявил, что серьезные природные пожары, с которыми столкнулась Швеция в этом году, продемонстрировали значение угрозы глобального потепления.

Агентство Ассошиэйтед Пресс приводит слова Х. Стилианидиса, согласно которым лето этого года в Швеции "вновь наглядно проиллюстрировало степень воздействия климатических изменений".

По словам Х.Стилианидиса, в настоящий момент "мы имеем дело с новой реальностью", порожденной изменениями климата. Он также заявил, что власти ЕС должны извлечь урок из произошедшего в Швеции и быть лучше подготовленными к реагированию на стихийные бедствия в Европе.

Он добавил, что ЕС привлек на помощь Швеции более 360 пожарных, семь самолетов и шесть вертолетов в рамках крупнейшей за десятилетие подобной операции.

Ранее сообщалось, что метеорологи объявили прошедший июль в Швеции самым жарким за последние 250 лет. АП напоминает, что хотя пожары в Швеции, главным образом, затронули центральные и западные районы страны, однако очаги возгорания отмечались даже за Полярным кругом. В то же время, отмечает АП, хотя пожары стихли, власти не ослабляют бдительности.

Западные СМИ в минувшие выходные сообщали, что европейские страны, включая Испанию и Португалию, продолжают испытывать на себе рекордно жаркие температуры.