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Дальнее зарубежье 06.08.2018 17:21

В Еврокомиссии заявили, что масштабные пожары в Швеции указывают на серьезность проблемы глобального потепления

Член Еврокомиссии по гуманитарным вопросам Христос Стилианидис заявил, что серьезные природные пожары, с которыми столкнулась Швеция в этом году, продемонстрировали значение угрозы глобального потепления.

Агентство Ассошиэйтед Пресс приводит слова Х. Стилианидиса, согласно которым лето этого года в Швеции "вновь наглядно проиллюстрировало степень воздействия климатических изменений".

По словам Х.Стилианидиса, в настоящий момент "мы имеем дело с новой реальностью", порожденной изменениями климата. Он также заявил, что власти ЕС должны извлечь урок из произошедшего в Швеции и быть лучше подготовленными к реагированию на стихийные бедствия в Европе.

Он добавил, что ЕС привлек на помощь Швеции более 360 пожарных, семь самолетов и шесть вертолетов в рамках крупнейшей за десятилетие подобной операции.

Ранее сообщалось, что метеорологи объявили прошедший июль в Швеции самым жарким за последние 250 лет. АП напоминает, что хотя пожары в Швеции, главным образом, затронули центральные и западные районы страны, однако очаги возгорания отмечались даже за Полярным кругом. В то же время, отмечает АП, хотя пожары стихли, власти не ослабляют бдительности.

Западные СМИ в минувшие выходные сообщали, что европейские страны, включая Испанию и Португалию, продолжают испытывать на себе рекордно жаркие температуры.

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Тэги: ЕС, КЛИМАТ, ПОЖАРЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]