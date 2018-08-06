Лидер лейбористов Грузии внес в ЦИК документы, необходимые для регистрации кандидатом на пост президента

Представители грузинской оппозиционной Лейбористской партии в понедельник внесли в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Грузии документы, необходимые для регистрации лидера партии Шалвы Нателашвили в качестве кандидата в президенты.
"Сегодня мы внесли в ЦИК всю необходимую документацию", - заявил журналистам представитель партии Михаил Кумсишвили.
Президентские выборы в Грузии состоятся 28 октября.
В настоящее время известно, что в выборах собираются принять участие: лидер политической организации "Движение строительства", экс-спикер грузинского парламента Давид Усупашвили, один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия", экс-спикер парламента Давид Бакрадзе.
Кроме того, за пост президента страны намерены побороться экс-глава МИД Григол Вашадзе, который хочет баллотироваться от оппозиционного движения, возглавляемого бывшей правящей партией "Единое национальное движение", а также лидер оппозиционной партии "Новый политический центр - Гирчи" Зураб Джапаридзе.
Ранее в правящей партии "Грузинская мечта" не исключили, что могут поддержать независимого кандидата, а сами выдвигать своего кандидата не будут. По сообщениям грузинских СМИ, таким независимым кандидатом является экс-глава МИД Саломе Зурабишвили, которая ныне является независимым депутатом парламента.
По сообщениям СМИ, на минувшей неделе С.Зурабишвили отказалась от французского гражданства, так как двойное гражданство было препятствием для участия в выборах.
В понедельник стало известно, что "Грузинская мечта" в ближайшие часы сделает заявление о поддержке кандидатуры С.Зурабишвили.
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