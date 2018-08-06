Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9644 RUR   0.0268 GBR   2.2082 TRY   0.3325

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.49 Brent   73.21

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 40° Завтра 25° 34° 9 Авг 25° 33° 10 Авг 23° 32°

Дальнее зарубежье 06.08.2018 17:44

После землетрясения в Индонезии с острова Ломбок эвакуировали уже более 2 тыс. туристов

Власти Индонезии в понедельник после мощного землетрясения эвакуировали более 2 тыс. туристов с индонезийского острова Ломбок, сообщают местные СМИ.

Ранее сообщалось об эвакуации около 900 туристов.

Жертвами землетрясения на острове Ломбок стали, как минимум, 98 человек. По словам местных властей, все погибшие являются гражданами Индонезии.

Число жертв, по словам представителей местных властей, вероятнее всего возрастет. Серьезные травмы получили 230 человек.

На острове разрушены некоторые мосты, в ряде районов не работает электричество, и повреждены дороги. Порядка 20 тыс. человек находятся во временных укрытиях.

По данным местных властей, магнитуда землетрясения составила 7, а по данным Геологической службы США - 6,9.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10,5 км в северной части Ломбока. Первоначально сообщалось об опасности цунами, однако позднее власти отменили предупреждение об этой угрозе.

Землетрясение случилось всего неделю спустя после еще одного землетрясения на острове Ломбок, которое привело к гибели 17 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЭВАКУАЦИЯ


Похожие новости


Число жертв землетрясения в Индонезии возросло почти до 100 человек, более 230 человек серьезно пострадали В Индонезии результате землетрясения погибли три человека Землетрясение магнитудой 5,97 зафиксировано на востоке Индонезии На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7 Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Индонезии Не менее 25 человек стали жертвами землетрясения в Индонезии - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]