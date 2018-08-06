Следствие обвинило супругу начальника охраны экс-президента Армении в незаконном обогащении и подлоге документов

Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинение Рузанне Бегларян - супруге бывшего первого замначальника Службы госохраны, начальника охраны экс-президента Армении Сержа Саргсяна генерал-майора Вачагана Казаряна в незаконном обогащении и подлоге документов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в представленных в период с 2014 по 2017 год декларациях Р.Бегларян неизменно декларировала 25 млн драмов ($51,5 тыс), $29 тыс и 17400 евро.

"Следствием выяснено, что Р.Бегларян скрыла в декларации за 2017 год истинный размер дохода. В частности, не задекларирована сумма в размере 350 млн 817 тыс. драмов (около $730 тыс). В отношении Р.Бегларян избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - отметили в следственной службе.

Как сообщалось, в конце июня суд в Ереване арестовал на два месяца В.Казаряна по обвинению в незаконном обогащении. В.Казаряну также предъявлено обвинение в том, что он и связанные с ним лица (близкие родственники) скрыли крупные суммы денег и имущество, которое, согласно закону, должны были задекларировать.

20 июля Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения В.Казаряну. Суд постановил изменить меру пресечения в виде ареста на подписку о невыезде при выплате залога в размере около $2,1 млн.

В.Казарян был задержан при выходе из банка по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 301.1 УК Армении (незаконное обогащение). При личном досмотре в его сумке было обнаружено $120 тыс. и 436 млн драмов (около $900 тыс.).

В.Казарян сообщил, что обналичил сумму, чтобы вернуть ее истинному хозяину этих средств, однако отказался сообщить его имя.

Кроме того, при личном обыске в кармане В.Казаряна было обнаружено 213 тыс. драмов ($440), $500 долларов, а в автомобиле "Лексус" - еще $50 тыс., сообщали в пресс-центре Службы национальной безопасности (СНБ).

Следствием были получены оперативные данные о том, что В.Казарян собирался обналичить в банке 1,5 млрд. драмов ($3,1 млн.), которые находятся на двух счетах - его и супруги.

"Для обналичивания этой суммы В.Казарян собирался выплатить банку 17 млн. драмов ($35 тыс.). Следователям он сообщил, что забыл представить эту сумму в декларации", - отметили в СНБ.

Ранее Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статье "уклонение гражданина от представления декларации о его имуществе, доходах, когда подача декларации является обязательной" против В.Казаряна, который являлся начальником охраны С.Саргсяна, и его жены Р.Бегларян.

В рамках дела были проведены обыски в принадлежащем Р.Бегларян ресторане "Янс" и доме. Было обнаружено 35 млн. драмов, $1,1 млн, 230,5 тыс. евро, двое наручных часов "Франк Мюллер", автомобили "Рендж Ровер" и "Мерседес".

В СК Армении отметили, что в налоговых декларациях супругов отсутствовали обнаруженные при обыске крупные суммы и дорогостоящие вещи.