Трамп не может повлиять на развитие отношений между РФ и США из-за антироссийских настроений в стране - американский сенатор

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что президент США Дональд Трамп не может повлиять на американо-российские отношения из-за того, что это негативно воспринимается в стране.

"У Трампа связаны руки за спиной, он не может продвигать взаимодействие между нашими странами, поскольку сейчас все воспринимается как: "О, вы любите Россию!" - сказал Р.Пол в понедельник в Москве на встрече с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.

Вместе с тем американский сенатор сказал, что хотел бы "иметь такие взаимоотношения, чтобы никто не заявлял: если вы будете говорить (с Россией) у вас будут проблемы".