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Дальнее зарубежье 06.08.2018 18:20

Трамп не может повлиять на развитие отношений между РФ и США из-за антироссийских настроений в стране - американский сенатор

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что президент США Дональд Трамп не может повлиять на американо-российские отношения из-за того, что это негативно воспринимается в стране.

"У Трампа связаны руки за спиной, он не может продвигать взаимодействие между нашими странами, поскольку сейчас все воспринимается как: "О, вы любите Россию!" - сказал Р.Пол в понедельник в Москве на встрече с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким.

Вместе с тем американский сенатор сказал, что хотел бы "иметь такие взаимоотношения, чтобы никто не заявлял: если вы будете говорить (с Россией) у вас будут проблемы".

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Тэги: РОССИЯ, США, ТРАМП, СЕНАТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]